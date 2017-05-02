В Бердичеве ВАЗ въехал в поезд: водитель автомобиля погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирсокй области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 2108, 32-летний местный житель, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде и совершил столкновение с грузовым поездом, который в это время двигался по железной дороге.

От полученных в результате происшествия травм водитель машины погиб на месте происшествия.

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Все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии, сейчас выясняют правоохранители, в рамках начатого досудебного расследования.

Напомним, сегодня в Киеве такси врезалось в отбойник: водитель погиб на месте, пассажир получил серьезные травмы.