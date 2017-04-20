В Николаевской области похитили замглавы РГА и ее внедорожник

В Кропивницком николаевские полицейские задержали подозреваемого в похищении заместителя председателя Еланецкой райгосадминистрации Ольги Гулиной и угоне ее автомобиля Toyota Land Cruiser Prado.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе полиции Николаевской области, преступника задержали в четверг, 20 апреля.

"Под процессуальным руководством прокуратуры области, оперативные сотрудники Управления уголовного розыска и Еланецкого отделения Новоодесского отдела полиции задержали в Кропивницком 32-летнего угонщика, который, оставив угнанный автомобиль за пределами города на пустыре, пытался скрыться в толпе на улицах областного центра", - сообщили в полиции.

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Задержанный уже отбывал наказание за незаконное завладение транспортным средством.

"Он вместе со своим сообщником планировали продать автомобиль потерпевшей, но сделать это быстро не смогли из-за отсутствия возможности в короткий срок подготовить документы на него", - отметили в ведомстве.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению места нахождения сообщника задержанного.

Как сообщал УНИАН, 15 марта двое преступников, угрожая насилием, отобрали у Ольги Гулиной автомобиль, довезли до территории Кировоградской области, где оставили в безлюдной местности за пределами населенных пунктов.

Преступление произошло около 14:00 часов 15 марта, но сообщить о нем женщина смогла только 16 марта в 18:20, когда смогла добраться до дома.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и ч.3 ст.289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством», санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.