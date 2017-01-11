"Избили, связали и пытали": под Харьковом банда экс-полицейских напала на предпринимателя

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Четверо злоумышленников были задержаны по горячим следам после того, как они напали на одного из местных предпринимателей, работавшего в сфере торговли.

«Напали на предпринимателя, когда он утром выходил со двора своего домовладения. Разбойники его избили, связали, затащили в дом и пытали до тех пор, пока он не сознался, где хранит деньги. После преступления разбойники пытались сбежать на автомобиле своей жертвы. Работали злоумышленники в масках, при себе имели оружие», - рассказал начальник отдела областной прокуратуры Игорь Чуб.

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По предварительной информации, преступную группу возглавлял бывший сотрудник полиции. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Незаконное завладение транспортным средством».

«В настоящее время установлена причастность преступной группы к совершению трех разбойных нападений, в том числе дерзкого нападения на известного харьковского врача и его семью в марте 2016 года», — отметили в прокуратуре.