Тройное ДТП в Днепре: есть погибший (фото, видео)

Сегодня, 11 апреля, около 13.30 в городе Днепр на остановке «Динамо» возле ТРЦ «Дафи» произошло кошмарное ДТП. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на очевидцев происшествия.

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По предварительной информации, столкнулись три автомобиля. По словам очевидцев, в результате ДТП погиб водитель одного из автомобилей. За рулем второго автомобиля была девушка, ее госпитализировали.

«Красный Форд ехал со стороны "Дафи" и хотел повернуть или развернуться. Водитель этого авто погиб. В него въехала девушка на Рено, она двигалась от Героев Сталинграда (сейчас - проспект Богдана Хмельницкого - ред.), ее забрали в больницу. Потом врезался Фольцваген», - рассказал свидетель событий.

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Вследствие аварии на этом участке дороги образовалась огромная пробка. На месте работают сотрудники патрульной полиции, пожарно-спасательной службы и карета «скорой помощи».