Во Львове в квартире многоэтажки обнаружено 5 килограммов ртути и 400 патронов

Во Львове работники полиции обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома емкость с ртутью весом около 5 кг и 400 патронов калибра 5,6 мм современного образца.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 10 апреля в квартире на ул. Драгана работники полиции обнаружили емкость с ртутью весом около 5 кг и 400 патронов к мелкокалиберному оружию. Следственной группой и работниками ГСЧС ртуть и патроны с места происшествия изъяты. По данному факту проводятся следственные действия. Происхождение патронов современного образца и ртути выясняют правоохранители.

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Как сообщили в Главном управлении Нацполиции области, квартира, в которой обнаружили ртуть и патроны, принадлежит 51-летней львовянке.

По факту незаконного обращения с боеприпасами открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.