Баталии вокруг "Сбербанка" в Харькове: активисту разбили голову (видео)

В Харькове возле отделения "Сбербанка России" на улице Донец-Захаржевского произошли стычки между активистами и силовиками.

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Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил глава Гражданского корпуса "Азов" в Харькове Олег Ширяев.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, активисты, которые ранее призвали украинцев забрать деньги из "Сбербанка" до 10 апреля, замуровали бетонными плитами вход в отделение банка в Харькове.

Ранее "Национальный корпус" заявил, что намерен самостоятельно прекратить деятельность российских банков в Украине после 10 апреля, в связи с чем призвал граждан Украины - вкладчиков этих банков срочно забрать оттуда свои деньги.