Активисты угрожают "физически" закрыть российские банки в Украине

Украинские националисты пригрозили остановить деятельность российских банков на территории нашего государства, говорится в заявлении "Национального корпуса".

По их словам, они временно сняли блокаду банков страны-агрессора, чтобы вкладчики-украинцы смогли забрать свои средства. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что их мораторий заканчивается 10 апреля.

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"После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашего государства", - пригрозили они.

Украинцев, которые не успели забрать свои средства из российских банков, в НК призывают "сделать это немедленно".

Как сообщал УНИАН, 27 марта активисты из "Национального корпуса" "на короткое время" прекратили блокаду российских банков, однако пригрозили в дальнейшем блокировать работу "Сбербанка России" "до полного прекращения работы всех филиалов".