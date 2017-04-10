Время вышло: в Харькове активисты замуровали отделение "Сбербанка"

В Харькове представители "Национального корпуса" заблокировали работу отделения "Сбербанка". Об этом в Facebook написал глава Гражданского корпуса "Азов" в Харькове Олег Ширяев.

"Бессрочная акция по блокированию российских банков началась в Харькове", - написал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год. Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности «Сбербанка», до обслуживания в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

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Политическая партия «Национальный корпус» заявила, что намерена самостоятельно прекратить деятельность российских банков в Украине после 10 апреля, в связи с чем призвала граждан Украины, вкладчиков этих банков, срочно забрать оттуда свои деньги.

Сбербанк России объявил о продаже украинской "дочки". Покупателями выступают Norvik Banka (Латвия) и частная белорусская компания. Григорий Гусельников (через Norvik Banka) приобретет 45%, Саид Гуцериев, владелец белорусской компании, - 55%. СМИ писали, что сумму сделки оценили в 130 млн долларов.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке украины с 2001 года и является одним из крупнейших банков по объему активов.