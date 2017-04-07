В Одессе столкнулись три автомобиля и мотоцикл, есть пострадавшие (фото)

Вчера ночью в Одессе, на Котовского произошла авария с участием четырех транспортных средств. Об этом сообщает Думская.

По предварительной информации пресс-службы патрульной полиции, водитель «Митсубиси» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Дэу».

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От удара машину откинуло на автомобиль «Ниссан» и мотоцикл «Сузуки». В результате столкновения телесные повреждения получили водитель «Митсубиси» и водитель «Дэу». Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение на обследование. Необходимые материалы происшествия оформил следователь.

«Все участники ДТП признаков опьянения не имели»,- уточнили в пресс-службе полиции.

Ранее на Львовщине автобус столкнулся с авто - два человека погибло, 12 было госпитализировано.