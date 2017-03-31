На Львовщине автобус столкнулся с авто: есть жертвы, 12 госпитализированных (фото)

10:30, 31 марта 2017
Происшествия
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Посольство в Украине уточняет список пострадавших.

Два человека погибло, 12 госпитализировано в результате дорожно-транспортного происшествия автобуса рейса «Минск-Буковель» во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Беларуси в Twitter.

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«Во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса «Минск-Буковель» с автомобилем 2 человека погибло, 12 госпитализировано. Посольство в Украине контролирует ход расследования, уточняет список пострадавших, обстоятельства ДТП. Задействован Почетный консул во Львове», - говорится в сообщении.

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Теги: #ДТП#Львов