Перерезали горло за компьютер: в Днепре подростки едва не убили несовершеннолетнего (фото)

На Днепропетровщине в г. Верховцево Верхнеднепровского района двое несовершеннолетних избили школьника и ударили его несколько раз ножом. Поводом для преступления стал новый компьютер, о котором часто рассказывал потерпевший. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

«Едва живого, скрученого на полу ребенка обнаружил сосед потерпевшего, житель г. Верховцево Верхнеднепровского района Днепропетровской области. Он сообщил о происшествии в полицию и вызвал скорую помощь. Парня доставили в больницу, где диагностировали ножевое ранение шеи, груди и легких», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 5 апреля. Полицейским за несколько часов удалось установить причастных к преступлению подростков.

« Их доставили в отделение полиции и опросили. Ребята признались, что спланировали нападение на сверстника заранее», - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить, что 5 апреля около 2 часов дня несовершеннолетние преступники зашли во двор потерпевшего и попросили воды. Когда ребенок отвернулась, один из нападавших – ранее судимый за кражу 16-летний парень, взял кирпич и ударил потерпевшего по голове. Жертва упала, ее затащили в дом, где связали кабелем и начали бить. Напоследок нанесли несколько ударов кухонным ножом.

Подумав, что потерпевший скончался, нападавшие забрали из дома монитор, системный блок, другие комплектующие, и покинули место преступления. По дороге выбросили орудие преступления возле заброшенного дома, где чем в дальнейшем и нашли полицейские.

В настоящее время подозреваемые признались в совершении преступления. Также у них изъяты все похищенные у потерпевшего вещи. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит наказание по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Меру наказания определит суд.