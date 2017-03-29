В ГПУ рассказали, что было найдено на месте обстрела Генконсульства Польши в Луцке

Обстрел Генерального консульства Польши в Луцке квалифицирован как террористический акт.

Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, сведения об инциденте возле генконсульства внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по статье ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Ход расследования в уголовном производстве находится на особом контроле прокуратуры Волынской области. Подследственность в указанном уголовном производстве определена за следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

Сейчас проводятся мероприятия для установления обстоятельств совершения правонарушения и лиц, которые могут быть причастны к его совершению.

В ГПУ отметили, что во время осмотра места происшествия изъяты металлические осколки, цилиндрический предмет, внешне похожий на хвостовик к реактивной гранате, желоб с осколочными повреждениями. Также изъят металлический предмет, внешне похожий на крышку тубуса от ручного противотанкового гранатомета.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет.

В СБУ рассматривают несколько версий инцидента, в том числе теракт. «Провокации против Республики Польша, которые время от времени происходят в Украине, выгодны лишь одной стороне – Российской Федерации, почерк которой видно издалека", - заявили в ведомстве.

Президент Украины поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генконсульства. Также глава государства поручил усилить охрану иностранных дипломатических учреждений для предотвращения возможных провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства. "Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул он.

В то же время Министерство иностранных дел Польши из-за инцидента вызвало посла Украины Андрея Дещицу.