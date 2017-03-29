Климкин прокомментировал обстрел консульства Польши в Луцке (фоторепортаж)

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил возмущение из-за провокации против консульства Польши в Луцке. На своей странице в Twitter он прокомментировал ночной инцидент.

"Возмущен провокацией против Генконсульства Польши в Луцке. Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с РП. Делаем все,чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул глава МИД.

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Как сообщал УНИАН, в Луцке 29 марта ночью неизвестные обстреляли здание Генконсульства Польши. В результате стрельбы повреждена крыша здания. Стрельба произошла около 00:30. По словам консула, охранники услышали взрыв. СМИ сообщали, что, судя по величине отверстия в крыше, могли стрелять из гранатомета или другого серьезного вооружения.

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что обстрел помещения консульства был террористическим актом. "Это был истинный теракт. Хотели убить людей", - сказал консул.