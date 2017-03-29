СБУ озвучила версию обстрела консульства Польши в Луцке

В ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генконсульства Республики Польша в Луцке произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26, передает пресс-служба СБУ.

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Следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе и террористический акт. "СБУ приложит максимум усилий, чтобы в сжатые сроки установить и задержать виновных. Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне – Российской Федерации, почерк которой видно издалека", - говорится в сообщении.

Также председатель СБУ Василий Грицак проинформировал посла Польши в Украине Яна Пекло о мерах, предпринимаемых ведомством для раскрытия преступления.

Как сообщал УНИАН, в Луцке 29 марта ночью неизвестные обстреляли здание Генконсульства Польши. По данным полиции, вероятно, произошел взрыв реактивной противотанковой гранаты, в результате чего повреждены окна четвертого этажа и крыша.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства Польши в Луцке. "Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул он.