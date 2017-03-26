На территории арсенала в Балаклее продолжаются одиночные взрывы разной мощности - ГСЧС

По состоянию на утро 26 марта в Балаклее Харьковской области на территории арсенала продолжаются одиночные взрывы разной мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В течение 25 марта пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов не зафиксировано.

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По данным ГСЧС, для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала Минобороны привлечено 3 пожарных танка и инженерная машина разграждения (ИМР). Для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС Украины привлечено 3 пожарных автоцистерны.

Пока газоснабжение в городе Балаклея не восстановлено. По станции Балаклея 25 марта возобновлено движение железнодорожного транспорта. Закрыто воздушное пространство на расстоянии 40 км от места происшествия.

Пиротехнические подразделения ГСЧС осуществляют очистку территории города Балаклея и Балаклейского района от взрывоопасных предметов и остатков боеприпасов. Полностью очищено 5 из 9 секторов города (2 сектора в течение 25 марта).

Всего с начала работ изъято 820 взрывоопасных предметов. К выполнению работ по разминированию от ГСЧС привлечено 75 пиротехников и 27 единиц специальной техники (15 пиротехнических расчетов).

Местные органы власти организовали комиссионное обследование поврежденных зданий города и района для определения объемов разрушений. Всего создано 20 групп для комиссионного обследования в составе представителей проектных организаций, работников райгосадминистрации и депутатов городского совета.

Волонтерские организации и Красный Крест оказали гуманитарную помощь - около 60 тонн продуктов питания; медикаментов на сумму более 470 тыс. грн; одеяла и матрасы – 800 комплектов.

В зоне чрезвычайной ситуации сосредоточена группировка сил общей численностью более 2 тыс. 663 человека и 236 единиц техники. На железнодорожной станции Шебелинка дежурят два пожарных поезда Укрзализныци.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще около 5 человек получили ранения.