На объездной дороге Львова произошло тройное ДТП: есть пострадавшие (фото)
17:33, 23 марта 2017Происшествия
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Движение транспорта там существенно затруднено.
Сегодня, 23 марта, на объездной дороге Львова произошло тройное ДТП. Как сообщили 032.ua в пресс-службе патрульной полиции Львова, ДТП произошло на участке дороги между населенными пунктами Чишки и Пасеки-Зубрицкие.
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"Варта-1" отмечает, что среди участников ДТП имеются пострадавшие. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Движение транспорта существенно затруднено.
Ранее в Киеве на Лесном массиве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух девочек.
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