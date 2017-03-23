На объездной дороге Львова произошло тройное ДТП: есть пострадавшие (фото)

Сегодня, 23 марта, на объездной дороге Львова произошло тройное ДТП. Как сообщили 032.ua в пресс-службе патрульной полиции Львова, ДТП произошло на участке дороги между населенными пунктами Чишки и Пасеки-Зубрицкие.

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"Варта-1" отмечает, что среди участников ДТП имеются пострадавшие. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Движение транспорта существенно затруднено.

Ранее в Киеве на Лесном массиве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух девочек.