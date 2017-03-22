В Киеве на Лесном массиве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух девочек

Сегодня вечером на Лесном массиве в Киеве легковушка сбила двух девочек-подростков, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

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Как сообщили корреспонденту очевидцы происшествия, двое девочек, ориентировочно в возрасте 14-15 лет, переходили на роликах нерегулируемый пешеходный переход, на котором их сбил легковой автомобиль.

По словам собеседника агентства, одна девочка получила перелом ноги, другая убой участков тела. Обеих госпитализировали, на месте работает полиция.