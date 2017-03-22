В "Борисполе" пограничники не впустили в Украину "верховного атамана казаков Казахстана"

Во вторник во время пограничного контроля пограничники обнаружили "верховного атамана казаков Казахстана", который летел из Франции. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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База данных сработала в отношении 66-летнего иностранца, гражданина Казахстана, при проверке документов в пункте пропуска "Борисполь". Мужчина прилетел рейсом из Парижа. Впоследствии пограничники выяснили, что ему запрещен въезд в Украину. Предварительно установлено, что он является "верховным атаманом казаков Казахстана".

"Атамана" не пропустили через границу и вернули во Францию обратным рейсом.