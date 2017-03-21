Появилось видео прорыва украинско-белорусской границы автомобилем с вооруженными людьми

В Сети опубликовано оперативное видео, на котором запечатлен момент прорыва через государственную границу Беларуси на пункте пропуска "Александровка", который находится на украино-белорусской границе.

Читайте такжеЛукашенко заявил о задержании "десятков боевиков", готовивших вооруженные провокации в Беларуси

На записи виден момент прорыва автомобилем через препятствия, установленные в пункте пропуска, погоню за злоумышленниками, а также задержание нарушителей пограничниками.

Напомним, через украинско-белорусскую границу пытался прорваться автомобиль с вооруженными людьми, беларусские пограничники были вынуждены открыть огонь, чтобы задержать нарушителей.

Отмечается, что оперативной группой пограничников в непосредственной близости от пункта пропуска Александровка в районе населенного пункта Габрилеевка Наровлянского района Гомельской области с применением оружия автомобиль был остановлен.

В тоже время, пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила, что служба начала проверку предоставленной информации, в ходе которой было установлено, что данный автомобиль иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни выезд - не пересекал.