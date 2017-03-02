Захват маршрутки в Киеве: преступник скрывается на Русановских садах, полиция обнародовала фоторобот

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, злоумышленник скрывается в частном секторе на Русановских садах в Днепровском районе столицы.

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«Со слов свидетелей и очевидцев составлен его фоторобот: возраст 35-40 лет, рост 175-180 см, круглое лицо, темные брови, большие темные глаза, средний нос, полные губы, среднее спортивное телосложение. Одет в «песочный» камуфляж, темную куртку и темную шапку», - сказано в сообщении.

Также обнародован фоторобот подозреваемого.

«Если вы заметили похожего по описанию мужчину, не пытайтесь его задержать! Сразу сообщите об этом в полицию по номеру «102». Уважаемые горожане, будьте осторожны: разыскиваемый мужчина вооружен и опасен!», - отмечает полиция.

Ранее УНИАН сообщал, что 2 марта в Киеве на улице Малышко, 15, возле АТБ мужчина, угрожая пистолетом, выбросил водителя из маршрутки №544 с пассажирами и открыл огонь, люди успели выбежать.

Началась погоня. На Перова/Навои маршрутка протаранила гражданское авто, пострадал водитель. Через 3 км на кругу на Радужной протаранил полицейскую "Ниву", которая перегородила ему движение, патрульные открыли огонь, были повреждены колеса и лобовое стекло. Через 2 км бандит выехал к железнодорожной станции "Троещина", где маршрутка не смогла продолжать движение, преступник скрылся.