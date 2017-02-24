СБУ поймала чиновников фискальной службы на вымогательстве 70 млн гривен за возмещение НДС

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители выяснили, что работники структурных подразделений Офиса крупных налогоплательщиков ГФС систематически требовали деньги с бизнесменов за непрепятствование в возмещении из государственного бюджета НДС.

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"В качестве посредников злоумышленники привлекали бывших работников правоохранительных органов. Сотрудники спецслужбы разоблачили работников Офиса на вымогательстве 70 млн гривен с коммерческой структуры за возвращение из бюджета 300 млн гривен НДС. Правоохранители, в рамках открытого уголовного производства, задержали в Киеве группу посредников и сообщников при получении первой половины взятки", - отметили в СБУ.

Продолжаются неотложные следственные действия.