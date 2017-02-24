СБУ поймала чиновников фискальной службы на вымогательстве 70 млн гривен за возмещение НДС
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Государственной фискальной службы, вымогавших 70 млн грн возмещения НДС.
Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители выяснили, что работники структурных подразделений Офиса крупных налогоплательщиков ГФС систематически требовали деньги с бизнесменов за непрепятствование в возмещении из государственного бюджета НДС.
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"В качестве посредников злоумышленники привлекали бывших работников правоохранительных органов. Сотрудники спецслужбы разоблачили работников Офиса на вымогательстве 70 млн гривен с коммерческой структуры за возвращение из бюджета 300 млн гривен НДС. Правоохранители, в рамках открытого уголовного производства, задержали в Киеве группу посредников и сообщников при получении первой половины взятки", - отметили в СБУ.
Продолжаются неотложные следственные действия.