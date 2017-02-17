На Одесчине СБУ изъяла у россиянина в нарколаборатории метадона на 30 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в области, спецслужба пресекла деятельность мощной нарколаборатории, организованной гражданином Российской Федерации.

Оперативные мероприятия проводились 15-16 февраля.

Правоохранители установили, что наркодельцы подпольно изготавливали препарат «метадон» и наладили разветвленную сеть его сбыта на территории Киевской и Одесской областей.

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Отмечается, что оперативники СБ Украины обнаружили подпольную нарколабораторию в арендованном частном доме в Одесской области, которая была оснащена оборудованием для полного цикла производства метадона.

Правоохранители изъяли почти 12 кг готового наркотика, 66 кг прекурсоров, более 500 литров химических соединений и реактивов, используемых для изготовления наркотика.

«По заключению экспертов, стоимость изъятого метадона на «черном рынке» составляет почти 30 млн грн», - отметили в пресс-службе.

В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы провели ряд обысков по месту жительства участников группировки также в Киеве и Киевской области.

Во время обыска в Киеве по месту жительства организатора наркобизнеса правоохранители также изъяли 2 боевых пистолета, более 200 патронов к ним и 3 глушителя. Открыто уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) УК Украины. Гражданин России и его сообщник задержаны, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.