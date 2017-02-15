На Днепропетровщине задержали грузовик, незаконно перевозивший 14 тонн семечек (фото)

Об этом сообщает полиция области.

Так, инспекторы по дорожному надзору остановили автомобиль «МАЗ» под управлением 46-летнего местного жителя.

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Во время визуального осмотра транспортного средства полицейские обнаружили около 14 тонн семян подсолнечника. Любые сопровождающие документы на груз отсутствовали.

Для проверки законности транспортировки семян на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Водителя и автомобиль доставили в отдел полиции для дальнейшего рассмотрения дела.

Отмечается, что происшествие зарегистрировано в журнале единого учета. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что во Львове будут судить двух злоумышленников, которые похитили с завода 20 тонн масла стоимостью свыше 1 миллион гривень.