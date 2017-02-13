В Киеве возле бизнес-центра застрелили мужчину

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, сегодня ориентировочно в 9.00 правоохранители получили сообщение о том, что на парковке неподалеку от бизнес-центра в переулке Кияновском лежит мужчина без признаков жизни.

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Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что мужчину убили выстрелом в грудь, пуля прошла на вылет. Личность погибшего установлена, это – киевлянин 1970 года рождения.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили в сугробе оружие, из которого, предположительно, стреляли. Правоохранители продолжают осматривать прилегающую территорию, разыскивают свидетелей и очевидцев.

По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления злоумышленника.