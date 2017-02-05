Ляшко обвинил Парасюка в нападении на полицейского в Бахмуте, но тот это отрицает

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Владимир Парасюк ударил полицейского на Донетчине. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для всех украинцев, чем бы Парасюк не мотивировал свои действия. Владимир или должен держать себя в руках, либо лечиться», – написал Ляшко.

«Каждый - независимо от статуса и заслуг - должен соблюдать законы Украины, если мы уважаем свою страну. При бардаке и вседозволенности не будет государства», – добавил нардеп.

Народный депутат Владимир Парасюк отрицает, что он ударил полицейского на блокпосту в Бахмуте. Об этом он написал в комментариях под постом Олега Ляшко в Facebook с обвинениями в его адрес.

"Официальное заявление. Я никого не бил. У вас плохие информаторы", - написал Парасюк.

«Информационная дискредитация блокады дошла до абсурда. Сегодня вылез очередной вброс, что я избил полицейского. Может хватит этих провокаций? Я никого не бил», - добавил Парасюк.

Из его реплик можно лишь догадываться, был ли сам инцидент, поскольку нардеп отрицает лишь факт избиения, не предоставляя пока никаких подробностей случившегося.

Как сообщал УНИАН, в полиции рассказали о конфликте на Донетчине полицейского и нардепа, который принимает участие в торговой блокаде оккупированных территорий.

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Сообщалось, что 4 февраля на блокпосту в Бахмуте был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружены карабин СКС. В полиции подчеркнули, что в рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения нелегального трафика оружия и его утечки в мирные области Украины для сохранения жизни граждан.

«По словам работника полиции, присутствующий на месте один из народных депутатов Украины, который принимает участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища», - говорится в сообщении полиции.