Ляшко обвинил Парасюка в нападении на полицейского в Бахмуте, но тот это отрицает
Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что нардепом, который ударил полицейского на Донетчине, оказался народный депутат Владимир Парасюк, однако последний отрицает этот факт.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Владимир Парасюк ударил полицейского на Донетчине. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для всех украинцев, чем бы Парасюк не мотивировал свои действия. Владимир или должен держать себя в руках, либо лечиться», – написал Ляшко.
«Каждый - независимо от статуса и заслуг - должен соблюдать законы Украины, если мы уважаем свою страну. При бардаке и вседозволенности не будет государства», – добавил нардеп.
Народный депутат Владимир Парасюк отрицает, что он ударил полицейского на блокпосту в Бахмуте. Об этом он написал в комментариях под постом Олега Ляшко в Facebook с обвинениями в его адрес.
"Официальное заявление. Я никого не бил. У вас плохие информаторы", - написал Парасюк.
«Информационная дискредитация блокады дошла до абсурда. Сегодня вылез очередной вброс, что я избил полицейского. Может хватит этих провокаций? Я никого не бил», - добавил Парасюк.
Из его реплик можно лишь догадываться, был ли сам инцидент, поскольку нардеп отрицает лишь факт избиения, не предоставляя пока никаких подробностей случившегося.
Как сообщал УНИАН, в полиции рассказали о конфликте на Донетчине полицейского и нардепа, который принимает участие в торговой блокаде оккупированных территорий.
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Сообщалось, что 4 февраля на блокпосту в Бахмуте был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружены карабин СКС. В полиции подчеркнули, что в рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения нелегального трафика оружия и его утечки в мирные области Украины для сохранения жизни граждан.
«По словам работника полиции, присутствующий на месте один из народных депутатов Украины, который принимает участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища», - говорится в сообщении полиции.