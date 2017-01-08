На Рождество в Украине из-за непогоды погибли пять человек, 45 травмированы

За минувшие сутки вследствие осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять и травмированы 45 человек.

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Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях.

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, из-за сильных снегопадов ограничение автомобильного движения введено в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях.