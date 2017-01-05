Эксперты рассказали какие старопечати исчезли из Львовской галереи искусств

Об этом во время пресс-конференции сообщили чиновники галереи, передает Львівський портал.

Так, по словам члена комиссии по проверке Фонда галереи искусств Веры Фрис, когда именно исчезли книги - неизвестно.

«Когда исчезали книги - мы не можем сказать. Последняя сверка была более 8 лет назад. В основном, среди пропавших книжек - достаточно редкие кириллические старопечатные книги, которые ценятся на рынке коллекционеров. Это «Апостол» Спиридона Соболя, «Львовское Евангелие» 16 и 18 веков, это издание Михаила Слезки. Также ранее было два «Апостола» Ивана Федоровича- один я видела при сверке, а второй мне в руки не попал. Также исчезли «Библия», «Новый Завет» Ивана Федоровича, «Анфологион» и так далее», - отметила она.

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В то же время генеральный директор Львовской национальной галереи искусств Тарас Возняк предположил, что пропавшие древние книги могут быть найдены среди частных коллекций бывших и нынешних чиновников.

«Приобретателями этих старопечатей являются, очевидно, люди состоятельные, не с улицы. Очевидно, что эти люди влиятельны и они могут совершать большое давление. Мы знаем, что в свое время в Межигорье, в доме Пшонки, Табачника были найдены огромные библиотеки старопечатных книг. Возможно, часть из наших книг там. Но сверять эти вещи будем не мы, а правоохранители», - заявил он.

Также он добавил, что ориентировочная стоимость одной из пропавших книг составляет минимум 300 тысяч долларов.

«Апостол» был продан за 300-400 тыс. долларов», - уточнил директор галереи.

В то же время Возняк отметил, что посещение Львовской галереи искусств после обнаружения исчезновений ограничили для посетителей.