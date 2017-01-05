Из Львовской галереи искусств пропали 95 старинных книг на десятки миллионов долларов

Об этом сообщил генеральный директор галереи Тарас Возняк, передает Zaxid.net.

Стоимость манускриптов на "черном рынке" может достичь десятков миллионов долларов.

По словам Возняка, проверка пока коснулась только кириллических старопечатных книг. «Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старопечати на немецком, польском и других языках. Они еще больше импорто-привлекательны», - рассказал он.

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Руководство галереи уже сделало заявление в СБУ и полицию. «Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять», - отметил Возняк.

Однако, как сообщили ИА Дивись.info в ГУ Нацполиции во Львовской области, из галереи искусств в последние дни не поступало сообщение об исчезновении редких изданий, однако добавили, что речь может идти о деле еще десятилетней давности.