Взрыв в многоэтажке в Сумах: пенсионер после ссоры умышленно открыл газ и зажег сигарету (фоторепортаж)

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Сумской области.

Установлено, что один из жителей дома, владелец квартиры на седьмом этаже, 59-летний мужчина, который находится на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом, после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газа и поджег сигарету.

«В результате взрыва газовоздушной смеси погибли 64-летняя пенсионерка, проживавшая в квартире этажом ниже, сам человек с травмами головы и термическими ожогами находится в реанимации. К медикам за помощью обратилась семья, проживавшая по соседству - две женщины и двое малолетних мальчиков. Взрывом разрушено перекрытие между двумя квартирами 6-го и 7-го этажей, повреждены перекрытия между этажами выше и ниже эпицентра взрыва, а также межкомнатные стены двух квартир и окна нескольких домов», - отмечается в сообщении.

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Взрывной волной выбиты стекла в этом и в соседних домах.

«С места происшествия эвакуированы 64 жителя дома, расселением людей занимается власть. Наши сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка и охрана поврежденного дома, чтобы не допустить в здание посторонних лиц и предупредить возможное мародерство. По факту взрыва следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), проводятся первоочередные следственные действия, опрашиваются свидетели и потерпевшие», - комментирует ситуацию начальник ГУНП Сумской области Николай Лушпиенко.