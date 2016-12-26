На Одесщине разоблачили мошенников, которые вымогали у предпринимателей деньги под видом СБУшников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в области, сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за сотрудников спецслужбы и требовали деньги местных предпринимателей, угрожая уголовным преследованием.

«Суммы, которые пытались получить вымогатели, колебались до 150 тыс. долл. Во время обысков по месту жительства аферистов оперативники изъяли документы и материалы, подтверждающие их противоправную деятельность», - сообщили в пресс-службе.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Как уточнил УНИАН информированный источник в управлении, оперативно-следственные действия проводились 23 и 24 декабря.