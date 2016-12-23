Падение с высоты строителей в Киеве: полиция открыла уголовное дело

Как сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в г.Киеве, происшествие произошло вчера около 10.00 в Днепровском районе Киева на строительстве многоэтажки по улице Лобачевского.

Предварительно установлено, что во время демонтажа башенного крана оборвался трос монтажного лифта. В результате с высоты около 70 метров упали трое строителей - 47-летний мужчина погиб на месте происшествия, двух других, 36-летнего и 41-летнего монтажников, доставили в больницы.

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Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.