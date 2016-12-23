Теракт в Берлине: полиция подтвердила гибель украинца

Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря", - говорится в его сообщении.

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Также посол выразил соболезнования дочери украинца, который стал жертвой террористической атаки.

2/2 От имени украинского государства лично выразил глубокие соболезнования дочери нашего соотечественника, который стал жертвой террористической атаки — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 23, 2016

1/2 К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря ц.г. #Breitscheidplatz — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 23, 2016

Ранее Мельник сообщал, что среди погибших в результате нападения на рождественскую ярмарку в Берлине может быть один гражданин Украины.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.