Теракт в Берлине: полиция подтвердила гибель украинца

15:40, 23 декабря 2016
Мир
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Полиция Германии официально подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта в Берлине 19 декабря.

В результате теракта в Берлине погиб украинец / REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря", - говорится в его сообщении.

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Также посол выразил соболезнования дочери украинца, который стал жертвой террористической атаки.

Ранее Мельник сообщал, что среди погибших в результате нападения на рождественскую ярмарку в Берлине может быть один гражданин Украины.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

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Новость в сюжете: Теракт в Берлине
Теги: #теракт#Берлин#украинец