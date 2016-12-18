В московском аэропорту столкнулись два самолета

Как передает "ТАСС", пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о "легком соприкосновении законцовками крыльев".

В пресс-службе "Шереметьево" уточнили, что столкновение произошло при буксировке одного из самолетов, в то время как второй стоял на перроне. В связи с инцидентом проводится внутреннее служебное расследование.

Сообщается, что пассажиров и членов экипажа в самолетах в этот момент не было.