В московском аэропорту столкнулись два самолета
02:26, 18 декабря 2016Происшествия
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При буксировке самолетов А321 в аэропорту "Шереметьево" произошло столкновение.
Столкновение произошло при буксировке одного из самолетов / Фото airlines-inform.ru
Как передает "ТАСС", пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о "легком соприкосновении законцовками крыльев".
В пресс-службе "Шереметьево" уточнили, что столкновение произошло при буксировке одного из самолетов, в то время как второй стоял на перроне. В связи с инцидентом проводится внутреннее служебное расследование.
Сообщается, что пассажиров и членов экипажа в самолетах в этот момент не было.
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