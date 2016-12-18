В московском аэропорту столкнулись два самолета

02:26, 18 декабря 2016
Происшествия
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При буксировке самолетов А321 в аэропорту "Шереметьево" произошло столкновение.

Столкновение произошло при буксировке одного из самолетов / Фото airlines-inform.ru

Как передает "ТАСС", пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о "легком соприкосновении законцовками крыльев".

В пресс-службе "Шереметьево" уточнили, что столкновение произошло при буксировке одного из самолетов, в то время как второй стоял на перроне. В связи с инцидентом проводится внутреннее служебное расследование.

Сообщается, что пассажиров и членов экипажа в самолетах в этот момент не было.

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Теги: #самолет#Москва