Дебош полицейских в Житомире: копы угрожали ножом посетителям кафе

Как сегодня сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, соответствующий факт имел место в одном из кафе в центре Житомира.

Там также отметили, что дебош учинили сотрудники полиции с Брусиловского района Житомирской области.

«Подобное поведение, однозначно, недостойное. Было назначено служебное расследование, их (этих двух полицейских – УНИАН) было уволено за дискредитацию правоохранительных органов. Все материалы передаются в прокуратуру», – сообщили в ведомстве.

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По данным житомирских СМИ, указанный случай произошел в Житомире вечером 13 декабря в кафе на улице Киевской, 77.

Там, по версии СМИ, двое нетрезвых сотрудников полиции нарушали общественный порядок и угрожали ножом посетителям заведения.

Материалы в отношении уволенных с работы полицейских передадут в прокуратуру. В настоящее время эти документы туда еще не поступили, рассказали УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.