СМИ нашли пять нестыковок в официальной версии полицейской перестрелки в Княжичах

Журналисты разбирались в нестыковках в этом деле, передает Апостроф.

Противоречие №1. Странные травмы

В Броварах 6 декабря на прощании с правоохранителями Александр Орлов, отец погибшего старшего сержанта полиции охраны Сергея Орлова, рассказал журналистам шокирующую подробность: его сын получил нехарактерные травмы для человека, который погиб от огнестрельных ранений. По словам Орлова, у его сына были отбиты пальцы рук. "Значит кто-то хотел забрать пистолет", - отметил отец. Подтверждает эту информацию и близкий друг семьи - Татьяна Орлова. "Пальцы и руки были повреждены, это правда", - сказала Татьяна.

Больше подробностей рассказал кум погибшего полицейского охраны Сергей Батюк. "По словам специалистов, в Серегу выпустили порядка 30 пуль, а 7 пуль застряло в теле. На правой руке практически отсутствовали фаланги пальцев. Это говорит о том, что пацаны жесточайшим образом были просто расстреляны в упор и применялся как минимум автомат. По словам очевидцев, группа захвата выскочила из своего автомобиля и просто методично расстреляла автомобиль полиции охраны с трех сторон", - пояснил Батюк.

Спикер МВД Артем Шевченко не смог объяснить, откуда у Сергея Орлова могли быть такие травмы. "Я не могу это никак прокомментировать. Характер травм и их причины установят экспертиза и следствие", - отрезал Шевченко.

Противоречие №2. Не заметили маркировку

Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявлял, что автомобиль полиции охраны приехал на вызов без проблесковых маячков, поэтому группа захвата в темноте могла не идентифицировать автомобиль как служебный и открыла по нему огонь. Позже эту информацию подтвердил и генпрокурор Юрий Луценко.

Впрочем, родственник Сергея Орлова добавил, что не заметить маркировку машины было практически невозможно. "Какая же это может быть случайность, если люди были в автомобиле, где четко написано, что это государственная служба охраны, написаны контактные телефоны. При этом бронированный автомобиль КОРДа подъехал на включенном дальнем свете. Не увидеть, что это работники полиции, просто нереально. Самая правдоподобная версия, что полицейские грабили дома состоятельных людей, а потом приехали сотрудники полиции охраны. Это просто была абсолютная зачистка, чтобы люди чего-то не узнали. Да, могут быть нестыковки между службами, ну приехали на место, увидели служебный автомобиль, попросили всех выйти из машины, решили между собой вопрос, что идет спецоперация, и все дружно разошлись в разные стороны. А вот так методично изрешетить автомобиль, это не лезет ни в какие рамки, ведь на двери со стороны водительского сиденья, где находился Сергей, около 26 пулевых отверстий. Случайность - это несколько патронов из пистолета. Если случилось такое, то нельзя защищать мундир. МВД нужно открыто людям сказать, что в наших рядах есть оборотни", - подчеркнул Сергей Батюк.

Противоречие №3. КОРД не знал о приезде полиции охраны

Эксперты уверяют, что сотрудники уголовного розыска, которые проводили спецоперацию в Княжичах, не могли не знать о том, что в соседнем доме сработала сигнализация и на вызов выехала полиция охраны.

Кроме того, секретарь постоянной комиссии Киевского облсовета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Иван Ступак отметил, что полицейские, которые проводят такие операции, просто не могут полагаться на случай.

"Ранее я работал в СБУ, и там проводят аналогичные мероприятия: проникновение в жилище с целью выявления преступников. Когда силовики проникают в помещение, для того, чтобы случайно домой не явились мама, бабушка и не испортили операцию, организовывается видеонаблюдение на подъездах к объекту. Таким образом, можно предупредить тех, кто находится внутри помещения, о том, что к дому подходят люди. Неужели за этим никто не следил?" - отмечает Ступак.

Читайте такжеПровальная спецоперация в Княжичах: в ГПУ и полиции пока не называют того, кто дал команду на штурм

Противоречие №4. Кто был в доме?

В МВД отрапортовали, что банду грабителей, на которую охотились полицейские, все же задержали."Трое подозреваемых в разбоях, которых готовились поймать "на горячем", услышав перестрелку, отказались от своего плана по грабежу и выехали на двух Toyota Land Cruiser 200 в сторону Киева, где были задержаны оперативниками", - пояснил Геращенко.

Но если преступники "отказались от своего плана", как объяснить тот факт, что в злосчастном доме, где сработала сигнализация, кто-то все же успел побывать, правда, ничего не вынес.

"Ничего не украли, так и есть, кто-то проник, но все вещи остались в доме. Там просто было отжато окно, и сняли москитную сетку, она стояла рядом под окном. Еще обрезали свет, который выходит на улицу", - рассказала "Апострофу" хозяйка дома Тамара Данишевская.

По ее словам, сигнализация в доме срабатывала и раньше, но тревоги были ложные, и дом никогда не обворовывали.

Противоречие №5. Зачем "домушникам" гранаты

В департаменте коммуникации МВД сообщили, что при задержании банды у преступников изъяли огнестрельное оружие и даже гранаты. "В транспортных средствах задержанных обнаружили арсенал оружия (в том числе два пистолета "Глок", пистолет Макарова с глушителем), боеприпасы, включая гранаты, специальное тактическое оборудование (рации, устройства для подавления радиосигналов) и другие вещественные доказательства, которые указывают на противоправную деятельность", - говорится в сообщении МВД.

Однако эксперты недоумевают, зачем "домушникам" понадобилось брать с собой на дело "арсенал оружия".

Напомним, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, в Княжичах сотрудники полиции-разведки в одном из недостроев устроили засаду на банду грабителей. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и на вызов приехала полиция охраны. Госохрана приняла разведчиков за бандитов и задержала своих же коллег. Группа захвата "КОРД", которая обеспечивала силовое прикрытие спецоперации, решила, что полицейские-разведчики захвачены преступниками, и бросилась их "выручать". В результате перестрелки погибли пять человек.