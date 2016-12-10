В Ривном охранники супермаркета жестоко избили покупателя

Со слов пострадавшего, охранники набросились на него с кулаками и избили из-за замечания, говорится в сюжете ТСН.

"Они ногами по мне прыгали", - утверждает пострадавший Анатолий Мисюра, у которого медики диагностировали многочисленные ушибы спины и грудной клетки, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и сломан нос. Это стало следствием того, что охранникам не понравилось, как он обратился к продавщице. "На масле не было ценника, я сделал замечание. Подошел к весам, а там не было этого чека, не выдавали. Подошел, сделал замечание – и все, ко мне подбежали", - утверждает мужчина.

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Это произошло ночью, других посетителей не было, поэтому бить начали прямо в торговом зале. Мужчине едва удалось сбежать через черный ход, когда попросил у охранников воды. На улице в машине его ждала жена с ребенком. "Бежит весь в крови. Он прибежал, я его закрыла в машину. Я не могла понять, что произошло, взяла телефон, позвонила на 102. Говорю: будем, значит, разбираться сейчас", - говорит жена пострадавшего Яна Мисюра.

В супермаркете говорят, что руководитель службы безопасности находится в командировке, а охранников и продавщицы той смены нет. "Полиция проинформирована, мы комментариев давать пока не будем. Мы сейчас держим нейтральную сторону. Пусть разбирается в законном порядке следствие", - пояснила управляющая супермаркетом Мирослава Кравец.

Не на камеру в магазине оправдываются, что потерпевший сам спровоцировал схватку: вел себя неадекватно и оскорблял кассира. Но видео с камер наблюдения показывать не хотят, хотя и признают, что оно существует. Дело о нанесении легких телесных повреждений расследует полиция.

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"В рамках этого уголовного производства изъято видео с камер наблюдения. Сейчас с этим видео работают следователи, они установят истину в этом деле", - заверила пресс-секретарь ровенской полиции Ольга Ангелова.

Если избиение докажут, охранникам грозит штраф, исправительные или общественные работы.