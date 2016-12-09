В центре Одессы двое охранников зарезали друг друга

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, вчера, 8 декабря, полицейские раскрыли убийство двух мужчин.

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В Приморский отдел полиции в Одессе поступило сообщение о том, что в хирургическом отделении одной из городских больниц скончался 44-летний мужчина, доставленный с колото-резаными ранами грудной клетки, бедра и проникающим ранением сердца.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и начали первоочередные следственные действия.

«Выяснилось, что мужчина получил ранения в одном из жилых многоэтажных домов, расположенных на улице Дерибасовской. Выехав на место, полицейские обнаружили в офисном помещении, на первом этаже, труп 39-летнего одессита, также с ножевыми ранениями в области грудной клетки», - сообщили в главном управлении.

Во время следственных действий было установлено, что эти граждане работали частными охранниками в одном из заведений, расположенных на первом этаже здания. Между ними произошла ссора, переросшая в драку, во время которой оба мужчины применили ножи, которые имели при себе, и нанесли друг другу смертельных ранений.