В Одессе посетитель кафе устроил резню

В Одессе 53-летний мужчина устроил кровавые разборки в кафе. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, инцидент произошел в заведении на улице Генерала Бочарова.

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"Между тремя нетрезвыми посетителями неожиданно началась ссора. Во время словесной перепалки один из мужчин достал нож и ударил двух других участников конфликта. В результате оба пострадавших, 1970 и 1984 рождения, получили проникающие колото-резаные ранения брюшной полости и были госпитализированы. Сам же злоумышленник с места происшествия скрылся", – пояснили в полиции.

Злоумышленником оказался житель одного из соседних домов. Однако задержать подозреваемого правоохранителям удалось только спустя два дня – все это время он прятался и не появлялся дома. Теперь мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.