В Днепре нашли склад фальсифицированной водки и вина общей стоимостью более миллиона гривень

В Днепре работники Управления защиты экономики Национальной полиции области и прокуратуры обнаружили склад фальсифицированной алкогольной продукции, из которого изъяли более 27,5 тонн водки и вина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, во время санкционированных обысков, которые были проведены в минувшие выходные в арендованном частным предприятием складском помещении, также изъято хозяйственную документацию и черновые записи.

На складе спиртное фасовалось и маркировалось поддельными марками акцизного налога Украины.

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По предварительной информации, стоимость фальсифицировано продукции составляет 1,1 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 190 уголовного кодекса (мошенничество), которая предусматривает наказание лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.