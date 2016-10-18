Суррогатный алкоголь продолжает убивать украинцев: количество жертв возросло до 63 человек

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, всего по состоянию на утро 18 октября зарегистрировано 140 случаев отравлений.

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В частности, в Харьковской области зарегистрировано 5 случаев отравлений фальсифицированным алкоголем, которые завершились летально. Всего в этом регионе отравились 96 человек, из них 49 умерли.

В Запорожской области накануне в Вольнянскую центральную больницу госпитализировали еще одного человека с отравлением. В стационаре находится 18 пострадавших от отравлений.

В Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях новые случаи отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрированы (в целом в указанных областях отравились 26 человек, умерли - 14).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 октября в Украине было зарегистрировано 135 случаев отравлений фальсифицированным алкоголем, из них завершились летально – 58.

Первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. Впоследствии летальные случаи от отравления зафиксировали в других регионах Украины, в частности Донецкой, Луганской, Николаевской, Житомирской и Днепропетровской областях.