В центре Днепра прогремел взрыв, вероятно бросили гранату

В Днепре на ул. Грушевского прогремел взрыв. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер ГУ Нацполиции Днепропетровской обл. Анна Старчевская.

По ее словам, полиция предполагает, что в сторону одного из офисов неизвестный мужчина бросил гранату. В результате взрыва повреждены автомобили и окна офиса.

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"Час назад в дежурную часть полиции поступило сообщение, что на ул. Михаила Грушевского, 43 произошел взрыв. На место выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что скорее всего неизвестный бросил в сторону офиса гранату. Предварительно поврежденные автомобили, которые были припаркованы рядом с офисом, а также окно данного здания. Сейчас на месте работают полицейские. Никто не пострадал, к счастью", - сказала она.

Напомним, на Днепропетровщине Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности ГУ Нацполіції в Днепропетровской области и военной прокуратуры 29 ноября задержали руководителей подразделения патрульной полиции города Каменское, которые систематически требовали взятки с подчиненных.