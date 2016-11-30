На Днепропетровщине задержали двух офицеров полиции за систематическое вымогательство взяток у подчиненных

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

«Правоохранители задокументировали факты, что майор и старший лейтенант полиции в течение трех последних месяцев вымогали деньги у около 30 подчиненных за «выгодное» распределение мест дежурства. Ежемесячная «такса» с каждого полицейского составляла 1,5 тыс. грн», - говорится в сообщении СБУ.

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Майора задержали в рабочем кабинете при очередном получении взятки от одного из подчиненных.

Оперативники СБ Украины обнаружили во время обыска в служебнеых помещениях злоумышленников более 30 тыс. грн и записи, подтверждающие систематическое получение денег.

Полицейские уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.