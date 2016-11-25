В Чернигове во время расфасовки торфа взорвался боеприпас времен Второй мировой войны (видео)

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, в г. Чернигове по вул. Мазепы, 78 на территории завода "Химволокно" на предприятии, которое занимается расфасовкой и продажей торфа, во время расфасовки торфа, доставленного со Смолинского торфобрикетного завода, произошел взрыв взрывоопасного предмета, предположительно времен Второй мировой войны.

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В результате взрыва пострадали трое работников. Один из мужчин, 1992 года рождения, получил тяжелые телесные повреждения и находится в коме, еще один человек имеет тяжелые повреждения, другой - средней тяжести. Они госпитализированы.

На месте происшествия работали праввохранители и спасатели, по факту взрыва проводится проверка.