В ДТП под Николаевом погибли трое военных: опубликованы фото и видео
08:19, 23 ноября 2016Происшествия
1744 0
На автодороге «Ульяновка-Николаев» 22 ноября столкнулись автоцистерна «Scania» и автомобиль OPEL-Vectra, в котором находились четверо военных.
Трое из них погибли на месте, еще один - доставлен в медицинское учреждение.
Водитель грузовика не пострадал.
Читайте такжеВозле Львова военный автомобиль насмерть сбил пожилую женщину
Следственным управлением ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter