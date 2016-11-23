В ДТП под Николаевом погибли трое военных: опубликованы фото и видео

Трое из них погибли на месте, еще один - доставлен в медицинское учреждение.

Водитель грузовика не пострадал.

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Следственным управлением ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.



