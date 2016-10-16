Правоохранители задержали водителя БТР, который столкнулся с автобусом

Правоохранители задержали водителя БТР, который столкнулся с пассажирским автобусом в городе Покровск Донецкой области, сообщает канал "112 Украина" со ссылкой на заявление зампрокурора сил АТО Виталий Панченко.

По его словам, военные передвигались по второстепенной дороге на БТР-80.

"Доезжая до перекрестка, несмотря на размещенный знак "проезд без остановки запрещен", продолжил движение. В это время по главной дороге двигался пассажирский автобус, в котором находилось 10 человек. Механик применил экстренное торможение, однако не смотря на незначительное расстояние, не сумел избежать столкновения и совершил наезд на переднюю часть автобуса", - рассказал прокурор.

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Отмечается, что сейчас бронетранспортер изъят для проведения соответствующих технических экспертиз.

"Механик-водитель задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного указанной статьей, досудебное расследование продолжается", - сказал он.

По данным пресс-центра штаба АТО, предварительно установлено, что у водителя-военнослужащего в крови не обнаружено алкоголя.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 октября в городе Покровске Донецкой области БТР столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии водитель автобуса погиб, а два пассажира получили травмы.