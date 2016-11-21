На Крещатике под стенами КГГА взрывотехники подорвали подозрительный предмет (видео)

В столице возле здания КГГА нашли подозрительный пакет и картонную коробку. Об этом сообщил корреспондент ТСН с места происшествия.

Отмечается, что за 10-15 минут после того, как было найдено пакет, территорию вокруг КГГА радиусом до 100 метров оцепили правоохранители, а взрывотехники обезвредили подозрительные предметы при помощи специального робота.

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«Очевидцы рассказывают, что мужчина, пробегая мимо КГГА, бросил сумку и коробку. Через 10-15 мин территория радиусом 50-100 была оцеплена», - сообщает корреспондент.

Сейчас на месте до сих пор работают взрывотехники. Что было внутри – сказать трудно.

Позже правоохранители опровергли информацию о том, что у здания ЦУМа в Киеве прогремел взрыв.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Взрыва не было. Правоохранители задержали мужчину, у которого в сумке был пакет, коробка. Обезвредили коробку благодаря специальному работу. Поэтому на асфальте были разбросаны части этой коробки. В частях коробки никаких взрывчатых веществ не обнаружено, поэтому никаких взрывов нет", - отметили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, мужчина задержан и отправлен в отделение полиции для дачи объяснений.

"Вызов пришел около 11.30. Сейчас проводится проверка", - сказали в ГУ Нацполиции Киева.

Как сообщалось, ранее некоторые СМИ написали, что у здания ЦУМа в центре Киева прогремел взрыв.