В Харькове эвакуировали детсад из-за угрозы "минирования" - СМИ

В Харькове в связи с угрозой взрыва эвакуировали детский сад. Об этом сообщает «depo.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание отмечает, что сегодня, около 14:00 неизвестный позвонил в дошкольное учреждение и заявил о наличии взрывчатки в помещении.

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Сейчас на место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи. Специалисты проверяют информацию о наличии взрывчатки.

Ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что во вторник, 15 ноября, в Харькове злоумышленники попытаются дестабилизировать ситуацию, организовав беспорядки во время товарищеского матча между сборными Украины и Сербии.

"План Суркова" - не выдумка и не фантазия. Для его реализации совсем необязательно быть с Кремлем "на связи". Достаточно иметь авантюристический наклон и неуемную жажду власти", - отметил он.