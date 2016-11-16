На Житомирщине фура протаранила автобус с людьми: погиб водитель, 16 человек в больнице (фото)

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Житомирской области.

Около 7:50 16 ноября на 16 км автодороги Житомир – Могилев-Подольский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «ДАФ» и рейсового автобуса «Эталон», который осуществлял перевозку пассажиров из Бердичева в Житомир.

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По состоянию на 9:30 госпитализировано 17 человек – водитель и пассажиры рейсового автобуса. Сейчас стало известно, что 55-летний водитель автобуса скончался в больнице. Медики борются за жизнь еще одного из пассажиров, 37-летнего житомирянина, который сейчас находится в реанимации с тяжелыми травмами. Продолжается осмотр и определение состояния пострадавших.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области и Житомирского отделения полиции ГУНП.

По предварительной информации, водитель грузовика «ДАФ» в условиях гололеда не справился с управлением, в результате чего фуру вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом.