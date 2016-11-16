Пьяный депутат в Киеве устроил погоню и ДТП с тремя авто – активисты

Об этом говорится в сообщении сообщества «Киев оперативный» в Facebook.

По информации очевидцев, двое на автомобиле Mercedes, с номерным знаком AA1153PE, выехав из питейного заведения, стали "лихачить" на дороге. За нарушение правил дорожного движения экипаж патрульной полиции потребовал остановиться, на что водитель не отреагировал.

Началось преследование. На улице Леси Украинки 34, Mercedes въехал в Chevrolet, после чего Chevrolet отбросило в полицейский Prius. ДТП не остановило "лихача" и погоня продолжилась. На Печерском мосту полиция начала блокировать Mercedes, в результате чего он протаранил полицейский Prius и Honda, ехавший мимо.

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В результате ДТП никто не пострадал.

Водитель Mercedes представился депутатом, с признаками сильного алкогольного опьянения, начал скандалить и бросаться на патрульных.

Проходить тест на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.