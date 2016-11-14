В Днепре судья помог преступникам отобрать недвижимость у граждан на сумму свыше 74 миллионов гривень

В Днепре судья районного суда своими решениями помогал преступникам отбирать недвижимость у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Отмечается, что благодаря таким решениям судьи, злоумышленникам удалось отобрать более 30 объектов недвижимости на общую сумму свыше 74 миллионов гривен.

«На основании неправосудных судебных решений, принятых судьей - участником ОПГ, право собственности на недвижимость граждан признавалось за подставными лицами. В дальнейшем эти объекты перерегистрировали на подконтрольные им общества. Их собственниками и руководителями были адвокат и, собственно, директор ряда предприятий - соорганизатор группы», - говорится в сообщении.

Адвокату и руководителю подконтрольных предприятий было сообщено о подозрении. 34-летнему адвокату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения 20 миллионов гривен залога, директору обществ – содержание под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения 9,9 миллионов гривен залога. В настоящее время оба участника ОПГ находятся в СИЗО.

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Сейчас судьи сообщили о подозрении за совершение нескольких уголовных правонарушений: ч. ч. 2, 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц, организованной преступной группой), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Покушение на совершение мошенничества в особо крупных размерах), ч. ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1, ст. 366 (Служебный подлог, совершенное по предварительному сговору группой лиц, организованной преступной группой), ч. ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 375 (Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления, совершенное по предварительному сговору группой лиц, организованной преступной группой) и ч. ч. 2, 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц, организованной преступной группой) Уголовного кодекса Украины.

На имущество, которое участники организованной преступной группы незаконно получили в собственность, наложен арест.